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Müge Anlı'nın programında aylardır aranan o mu?

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 14:52 | Son Güncelleme

Kadıköy’de sokak ortasındaki genç kıza yumruk atan kişinin 9 aydır kayıp olarak aranan Anıl Gürbulak olduğu iddia edildi. Anıl Gürbulak’ın teyzesi Cahide Karga, Müge Anlı’nın ATV’de yayınlanan programına katılarak Kadıköy’de genç kıza yumruk attıktan sonra tutuklanan adamın aylardır kayıp olan 28 yaşındaki yeğeni Anıl Gürbulak olduğunu söyledi.

Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde cuma günü lise öğrencisi 17 yaşındaki B.G.K. kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından "Ne yapıyorsun" diye bağırdı. Saldırgan ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu. B.G.K., babası ile birlikte Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikâyette bulundu.

Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Adli kontrolle serbest bırakılan saldırgan için ikinci kez yakalama kararı çıktı. Saldırgan tekrar yakalandı ve tutuklandı.

'YUMRUK ATAN YEĞENİM ANIL'

Sosyal medyada büyük tepki çeken saldırıyla ilgili bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Anıl Gürbulak’ın teyzesi Cahide Karga, Müge Anlı’nın ATV’de yayınlanan programına katılarak Kadıköy’de genç kıza yumruk attıktan sonra tutuklanan adamın aylardır kayıp olan 28 yaşındaki yeğeni Anıl Gürbulak olduğunu söyledi.

'BABASININ ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DE BİLMİYOR'

Tekirdağ’da babası Kanber Gürbulak’ın, annesi Ayfer Gürbulak’ı bıçaklayarak öldürdüğü, Anıl'ın psikolojik rahatsızlığından dolayı aylardır kayıp olduğu ileri sürüldü. Teyzesinin anlattıklarına göre, annesi aylar önce Anıl evden gittiğinde polise kayıp başvurusunda bulundu, ancak psikolojik rahatsızlığı olduğunu söylemedi. Polis, hakkında arama kaydı oluşturulan Anıl’ı bulmasına rağmen, 18 yaşından büyük olduğundan bir şey yapamadı. Anıl, babasının annesini öldürdüğünü de bilmiyordu.

Kadıköy'de genç kıza yumruk atan saldırgan için karar çıktı

TEYZESİ, ÖZÜR DİLEDİ, ŞİKÂYETÇİ OLMAMASINI İSTEDİ

Anıl’ı, arkadaşları ve komşularının haberlerde görerek kendisine söylediklerini anlatan teyze, Müge Anlı aracılığıyla yeğeninin yaraladığı kızdan gözyaşları içinde özür dileyerek, şikâyetini geri almasını istedi. Karşı tarafın haklı olduğunu fakat yeğeninin annesinin öldürüldüğünü bile kavrayamayacak psikolojide olmadığını söyleyerek, özür diledi.

Yoldan geçen kıza yumruk atıp yoluna devam etti
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
He canım.. Psikolojik sorun de kurtul öyle mi? Bir kaç yıl önce bir haber vardı: Zihinsel engelli genç, küçük çocuğu taciz etmiş; annesi de "oğlum engelli, ne yaptığını bilmez vs." ağlıyor. Bu itler böyle saldırırken, sapıklık yaparken hiç bir sorunları yok, yakalanınca kurtarmak için şöyleydi böyleydi. Yapıyorsa bu hayvanlığı cezasını çeker. Sen itini evlat diye savunurken, insanlar çocuklarını dışarı gönderemeyecek hale geliyor. İdam mı, hadım mı neyse ne. Meydan bu hayvanlara kalıyor yoksa.
hepiniz yanlış görüyorsunuz, o Anıl değil, o sultan süleyman hazretleri, SULTANIIIIMMMM...HÜNKARIIIMMM, KIYMETLİİİİİMMM, DEVLETLÜÜÜÜMMMMM, HAŞMETLİİİİİİİMMMMM, HÜRREMİM BENİM.. .
@jashua111 ulan maydanoz, nasıl bir alaka kurdun...??
@jashua111 asıl psikolojisi bozuk olan sensin galiba !
müge anlı da artık kızları kadınları dövenlerin hamisi oldu.minibuste engelliyi dövenleri de tuttu barıştırdı bir de o engelli özür diledi dövenlerin ailesindn. bari şu serbes(sonunda t yok) işini de halletse. 3 ölü vardı. bir de ona el atıf, sevaba girse.serbesi kurtarsa
biri ariyor biri serbest birakiyor o kiside deli ayağina yatip milleti tartakliyor düzen bu iste
--'-- Sen ey cahil herif, ''Bilgi sahibi olunmadan, fikir sahibi olunamayacağını ah bir öğrenebilsen''.Müge Anlının kaç programını izledin de bu saçma sapan yorumunu yaptın. Aynen senin gibi, programlarını izlemeyenlerden 32 kişiden 25 kişi de bu yorumu beğndiğini söylüyoor.
İyi işte iyiki kaybolmuş
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