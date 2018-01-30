Müge Anlı'nın programında aylardır aranan o mu?

Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde cuma günü lise öğrencisi 17 yaşındaki B.G.K. kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından "Ne yapıyorsun" diye bağırdı. Saldırgan ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu. B.G.K., babası ile birlikte Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikâyette bulundu.

Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Adli kontrolle serbest bırakılan saldırgan için ikinci kez yakalama kararı çıktı. Saldırgan tekrar yakalandı ve tutuklandı.

'YUMRUK ATAN YEĞENİM ANIL'

Sosyal medyada büyük tepki çeken saldırıyla ilgili bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Anıl Gürbulak’ın teyzesi Cahide Karga, Müge Anlı’nın ATV’de yayınlanan programına katılarak Kadıköy’de genç kıza yumruk attıktan sonra tutuklanan adamın aylardır kayıp olan 28 yaşındaki yeğeni Anıl Gürbulak olduğunu söyledi.

'BABASININ ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DE BİLMİYOR'