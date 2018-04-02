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Muğla açıklarında tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları gönderildi.

Muğla açıklarında tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gemiciler Koyu Kayaköy açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçti.

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Sahil Güvenlik Komutanlığının deniz ve hava araçları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbot ve bir helikopter, ihbarın ardından bölgeye sevk edildi.

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Kıyıya da ambulanslar yönlendirildi. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

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Ayrıntılar geliyor...

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