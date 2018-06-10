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Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 08:00 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesi Gökova Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.24'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin 13,55 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. (AA)

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Muğla Datça Gökova Körfezi deprem Son Depremler

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