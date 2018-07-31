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Muğla'da batan bottaki mültecileri tur teknesindekiler kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 08:38 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollardan lastik bot ile Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmeye çalışırken batan bottaki kaçakları tur teknesinin mürettebatı kurtardı. Kurtulan kaçaklardan Suriye uyruklu Emina Vasabi, ''Ölümle yaşam arasında mücadele verdik. Tur teknesi yetişmeseydi çok zor durumda kalacaktık" dedi.

Muğla'da batan bottaki mültecileri tur teknesindekiler kurtardı

Olay, dün gündüz saatlerinde Akyarlar Mahallesi yakınlarındaki Aspat Mevkii açıklarında meydana geldi. Yasadışı yollardan Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmek için denize açılan 10 kaçağın bulunduğu lastik bot, denize açıldıktan 1 mil sonra su almaya başladı.

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3’ü Suriye, 7’si Irak uyruklu olan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bottaki kaçakları o sırada yakınlardan geçmekte olan Amiral Turgutreis isimli tur teknesinin mürettebatı kurtardı. Denize atlayan tur teknesinin mürettebatı önce kadın ve çocukları tekneye aldıktan sonra kaçakları Turgutreis Limanı’na götürerek sahil güvenlik ekiplerine teslim etti.

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Sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kurtulan kaçaklardan Suriye uyruklu 34 yaşındaki Emina Vasabi, "Üç bin dolara satın aldığımız lastik bot bir süre sonra su almaya başladı. Zaten çok yavaş gidiyordu. Önce uzun süre motorunu çalıştıramadık ama umut yolculuğundan da dönmek istemedik. Bir süre sonra bot su almaya başlayınca panik ile birlikte botta panik de başladı. Sonra ölümle yaşam arasında mücadele verdik. Tur teknesi yetişmeseydi çok zor durumda kalacaktık" dedi.

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Tur teknesinin kaptanı 40 yaşındaki Vakkas Dost ise, "Tekne ile seyir halindeyken suyun içindeki hareketlilik dikkatimizi çekti. Hemen rotamızı değiştirip iki personelim ile yardıma koştuk. Denize atladık ve önce çocukları ardından kadınları kurtardık. Tam zamanında oradan geçiyormuşuz. Aksi takdirde büyük bir facia yaşanabilirdi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla mülteci bodrum Yunanistan tur teknesi Suriye

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