Muğla'da kaybolan engelli kızı, cezaevi firarisi suç makinesi kaçırmış

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan işitme engelli Esra D., iddiaya göre 6 Temmuz Cuma günü markete gitmek için evden çıktı. Esra D., 2 saat geçmesine rağmen geri dönmeyince yakınları merak edip aramaya çıktı. Markete gitmediği belirlenen Esra D., gidebileceği yerlerde de bulunamayınca yakınları polise ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Esra D.'nin yakınları, genç kızın fotoğrafını sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaşıp, gören ya da yerini bilenlerden yardım istedi.

İŞKENCE VE CİNSEL SALDIRIYA MARUZ KALMIŞ

Polisin yaptığı araştırmada, Esra D.'nin Facebook'tan tanıştığı cezaevi firarisi ve 9 ayrı suçtan aranan Fahri Karataş tarafından kaçırılarak Eskişehir'e götürüldüğünü belirledi. Ayrıca Karataş'ın, telefon ile aradığı Esra D.'nin yakınlarına "Gelirsem yakalarsınız, kızı kimseye vermem yar etmem" dediği öğrenildi. Bunun üzerine hareket geçen polis, bugün öğle saatlerinde Eskişehir'deki bir bağ evine yaptığı baskında Esra D.'yi kurtarırken, Karataş ise yakalanarak gözaltına alındı. Karataş ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, şiddet ve cinsel saldırıya maruz kaldığı belirlenen Esra D. ise psikologlar denetiminde müşahede altına alındı.