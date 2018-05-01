Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Ege Bölgesi gün içinde beşik gibi sallandı. Sabah saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.03'te Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki deprem, 14 kilometre derinlikte meydana geldi.
MANİSA DA SALLANDI
Bu depremin ardından Ege Denizi'nde peş peşe küçük sallantılar devam ederken, akşam saatlerinde bir sarsıntı haberi de Manisa'dan geldi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 16:14'te 3.9 şiddetinde deprem yaşandı.
Yerin 9.2 kilometre derininde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
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