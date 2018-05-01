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Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 17:12 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saatlerinde de Manisa 3.9'luk depremle sallandı.

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Ege Bölgesi gün içinde beşik gibi sallandı. Sabah saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.03'te Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki deprem, 14 kilometre derinlikte meydana geldi.

MANİSA DA SALLANDI

Bu depremin ardından Ege Denizi'nde peş peşe küçük sallantılar devam ederken, akşam saatlerinde bir sarsıntı haberi de Manisa'dan geldi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 16:14'te 3.9 şiddetinde deprem yaşandı.

Yerin 9.2 kilometre derininde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ege Muğla Manisa deprem

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
CÜPPELİYE VE GÖKÇEĞE SÖYLEYİN DUA ETSİN DEPREMLER OLMASIN.DÜNYANIN BAZI BÖLGELERİ VARDIR HİÇ DEPREM OLMAZ BUNDAN SONRADA OLMAYACAK.ANCAK TEKTONİK FAY TABAKASI OLAN YERLERDE HERZAMAN OLACAK.BUNUN YARADANLA FLAN FİLAN ALAKASI YOKTUR.YARADANIN ELİNDEN GELSE CAMİ VE KİLİSELERİ KORURDU.ONUDA BİLİM SAYESİNDE KORUYORUZ PARATONER İCADI İLE.YANİ HER YILDIRIM ŞİMŞEKTE İÇİNDEKİLERLE BİRLİKTE YERLE BİR OLAN YİBADET YERLERİ.HADİ YARADAN KORUSUNDA GÖREYİM SİZİ.
İNSANLARIN ÇOĞU HER FELAKETLERİ ALLAHIN YAPTIĞINA İNANIR.ANCAK DÜNYADA BAZI YERLER VAR İNANÇSIZ OLDUĞU HALDE HİÇ DEPREMLER OLMAZ.TESADÜF DEDİĞİMİZ BU OLMASIN,
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