Muğla iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı ve bereketin arttığı Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor ve 14 Haziran Perşembe günü sona eriyor. Muğla'da yaşayıp bu önemli ibadeti yerine getirmek isteyenler, imsak ve iftar vaktini merak ediyorlar. Muğla sahur ve iftar vakitlerini takip edebileceğiniz Ramazan imsakiyesi sizler için haberimizde. İşte Muğla Ramazan imsakiyesi 2018...

MUĞLA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 04:14 05:51 13:09 16:57 20:15 21:45 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 04:13 05:50 13:09 16:57 20:16 21:46 3 18 Mayıs 2018 Cuma 04:12 05:49 13:09 16:57 20:17 21:48 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 04:10 05:48 13:09 16:58 20:18 21:49 5 20 Mayıs 2018 Pazar 04:09 05:48 13:09 16:58 20:19 21:50 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 04:08 05:47 13:09 16:58 20:19 21:51 7 22 Mayıs 2018 Salı 04:07 05:46 13:09 16:58 20:20 21:52 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 04:06 05:46 13:09 16:58 20:21 21:54 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 04:05 05:45 13:09 16:59 20:22 21:55 10 25 Mayıs 2018 Cuma 04:04 05:44 13:10 16:59 20:23 21:56 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 04:03 05:44 13:10 16:59 20:23 21:57 12 27 Mayıs 2018 Pazar 04:02 05:43 13:10 16:59 20:24 21:58 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 04:01 05:43 13:10 16:59 20:25 21:59 14 29 Mayıs 2018 Salı 04:01 05:42 13:10 17:00 20:26 22:00 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 04:00 05:42 13:10 17:00 20:26 22:01 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:59 05:41 13:10 17:00 20:27 22:02 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:58 05:41 13:10 17:00 20:28 22:03 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:58 05:41 13:11 17:01 20:28 22:04 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:57 05:40 13:11 17:01 20:29 22:05 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:56 05:40 13:11 17:01 20:30 22:06 21 05 Haziran 2018 Salı 03:56 05:40 13:11 17:01 20:30 22:07 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:55 05:40 13:11 17:01 20:31 22:07 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:55 05:39 13:11 17:02 20:31 22:08 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:55 05:39 13:12 17:02 20:32 22:09 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:54 05:39 13:12 17:02 20:32 22:10 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:54 05:39 13:12 17:02 20:33 22:10 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:54 05:39 13:12 17:03 20:33 22:11 28 12 Haziran 2018 Salı 03:53 05:39 13:12 17:03 20:34 22:12 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:53 05:39 13:13 17:03 20:34 22:12 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:53 05:39 13:13 17:03 20:35 22:13

ORUÇ NEYLE AÇILIR? PEYGAMBERİMİZ NEYLE ORUCUNU AÇARDI?

Ramazan ayında oruç açma meselesi, ilerleyen saatlerdeki sağlığımız ve imsak sonrasındaki oruç süreci için oldukça önemli. Bununla ilgili birçok detay yer alsa da; Pergamber efendimizin oruç açma konusuyla ilgili çok yalın ve mantıklı notları bulunuyor. Daha verimli bir oruç süreci için Ramazan ayında oruç nasıl açılır?

Kaynaklara göre, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Efendimiz (SAV), oruç açmadan önce nelere dikkat edilmesi konusunda şunları buyurmuş: Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'