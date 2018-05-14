Muğla iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı ve bereketin arttığı Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor ve 14 Haziran Perşembe günü sona eriyor. Muğla'da yaşayıp bu önemli ibadeti yerine getirmek isteyenler, imsak ve iftar vaktini merak ediyorlar. Muğla sahur ve iftar vakitlerini takip edebileceğiniz Ramazan imsakiyesi sizler için haberimizde. İşte Muğla Ramazan imsakiyesi 2018...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|04:14
|05:51
|13:09
|16:57
|20:15
|21:45
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|04:13
|05:50
|13:09
|16:57
|20:16
|21:46
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|04:12
|05:49
|13:09
|16:57
|20:17
|21:48
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|04:10
|05:48
|13:09
|16:58
|20:18
|21:49
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|04:09
|05:48
|13:09
|16:58
|20:19
|21:50
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|04:08
|05:47
|13:09
|16:58
|20:19
|21:51
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|04:07
|05:46
|13:09
|16:58
|20:20
|21:52
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|04:06
|05:46
|13:09
|16:58
|20:21
|21:54
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|04:05
|05:45
|13:09
|16:59
|20:22
|21:55
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|04:04
|05:44
|13:10
|16:59
|20:23
|21:56
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|04:03
|05:44
|13:10
|16:59
|20:23
|21:57
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|04:02
|05:43
|13:10
|16:59
|20:24
|21:58
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|04:01
|05:43
|13:10
|16:59
|20:25
|21:59
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|04:01
|05:42
|13:10
|17:00
|20:26
|22:00
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|04:00
|05:42
|13:10
|17:00
|20:26
|22:01
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:59
|05:41
|13:10
|17:00
|20:27
|22:02
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:58
|05:41
|13:10
|17:00
|20:28
|22:03
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:58
|05:41
|13:11
|17:01
|20:28
|22:04
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|03:57
|05:40
|13:11
|17:01
|20:29
|22:05
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|03:56
|05:40
|13:11
|17:01
|20:30
|22:06
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|03:56
|05:40
|13:11
|17:01
|20:30
|22:07
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|03:55
|05:40
|13:11
|17:01
|20:31
|22:07
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|03:55
|05:39
|13:11
|17:02
|20:31
|22:08
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|03:55
|05:39
|13:12
|17:02
|20:32
|22:09
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|03:54
|05:39
|13:12
|17:02
|20:32
|22:10
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:54
|05:39
|13:12
|17:02
|20:33
|22:10
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:54
|05:39
|13:12
|17:03
|20:33
|22:11
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|03:53
|05:39
|13:12
|17:03
|20:34
|22:12
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:53
|05:39
|13:13
|17:03
|20:34
|22:12
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:53
|05:39
|13:13
|17:03
|20:35
|22:13
ORUÇ NEYLE AÇILIR? PEYGAMBERİMİZ NEYLE ORUCUNU AÇARDI?
Ramazan ayında oruç açma meselesi, ilerleyen saatlerdeki sağlığımız ve imsak sonrasındaki oruç süreci için oldukça önemli. Bununla ilgili birçok detay yer alsa da; Pergamber efendimizin oruç açma konusuyla ilgili çok yalın ve mantıklı notları bulunuyor. Daha verimli bir oruç süreci için Ramazan ayında oruç nasıl açılır?
Kaynaklara göre, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Efendimiz (SAV), oruç açmadan önce nelere dikkat edilmesi konusunda şunları buyurmuş: Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'
Oruç tutma süreci nasıl daha rahat olabilir?
Peygamber Efendimiz'in bununla da ilgili bazı detaylı bilgiler verdiği rivayet edilir. Özellikle iftarın su ve hurma ile açılmasının kesinlikle oruç tutulmasının daha rahatlaştırdığını söylemiş.
İftarı su ile açması
-Sahuru terk etmemesi
-Öğle istirahatını terk etmemesi
-Güzel koku kullanması.
İFTAR DUASI
Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.
RAMAZAN AYI MESAJLARI
Vakt-i Şerif hayrola, şerler def ola, Allah-ü Azümüşşan kulub-ü aşıkanı münevver kıla, tövbelerimiz kabul, ibadet beraatlarımız makbul ola. Dem-i Hz. Mevlana Sırr-ı Şems-i Tebriz-i, Kerem-i İmam Ali, Ya Muhammed Mustafa Nebiyyül ümmi Huu ola. Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek ola…
Mübarek ayımızda nefsimizi oruçla keselim, şeytanı dualarımızla yenelim, yerimizi imanımızla belirliyelim… Hayırlı Ramazanlar.
Rabbim gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte af diliyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin bizleri de affeyle. Ramazan ayınız hayırlı uğurlu olsun…
Ramazan ay’ında bütün müminlerin dualarını, oruçlarını Allah (c.c) kabul etsin. Allah (c.c) bizi bütün kötülüklerden ıslah etsin. Ramazan ayımız mübarek olsun.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek Ramazan ayında dualarda buluşmak ümidiyle… Hayırlı Ramazanlar.
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