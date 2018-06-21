HABER

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü'ne 'Twitter paylaşımı' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 12:04 | Son Güncelleme

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'ye ait Twitter hesabından 'DavanaSahipÇık' etiketiyle yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü'ne 'Twitter paylaşımı' tepkisi

Cavit AKGÜN- Cihan KAYA/MUĞLA, (DHA) - CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'ye ait Twitter hesabından 'DavanaSahipÇık' etiketiyle yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. Zeybekoğlu'nun istifaya çağırdığı Ekinci, "Siyasetle bir işimiz yoktur. Devlet memuru olmanın bilinci ile hareket ediyoruz" dedi.
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 24 Haziran seçimleri öncesi 'DavanaSahipÇık' atiketiyle 'Unutma, unutturma', 'Davana asla küsme', 'Bir sabah uyandığında pişman olmamak için davana sahip çık', 'Türkiye her şeyin üstesinden gelir Allah'ın izniyle. Korku ve ümitsizliğe düşürecek haberlere itimat etmeyin. Yarına hainler ayıklanacak' mesajlarının yayımlanması tepkilere neden oldu.
'SİYASET YAPACAKSANIZ MEVKİYİ DERHAL BOŞALTIN'
CHP Muğla İl Başkanı Zeybekoğlu, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, şunları kaydetti:
"Sayın Muğla İl Milli Eğitim Müdürü, eğer siyaset yapacaksanız bulunduğunuz mevkiyi derhal boşaltın. Ülkemizde 'milli' ifadesi, milli eğitim ve milli savunma bakanlıklarında kullanılır. Sizin göreviniz, geleceğimiz çocuklarımıza sahip çıkmak, eğitimde yenilikçi çözümler üretmektir. Sizin davanız, eğitime kafa yormak, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirmek olmalıdır. Bir partinin propagandasına alet olup, taraf olmak asla göreviniz değildir. Derhal görevinizden istifa edin, siyaseti dilediğiniz gibi memleketinizde yapın. Seçim yasaklarına girilen bu süreçte okullar da tatile girmişken sizin de istifa ederek, uzun bir tatile çıkmanız, Muğla'mız için de çok yararlı olacaktır."
CHP'li Zeybekoğlu, açıklamasında, Muğla Valisi'nin de hassasiyet ve ivedilikle gerekeni yapmasını beklediklerini belirtti.
'SİYASETLE İŞİMİZ YOK'
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci ise DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, Twitter'daki paylaşımların kendisi tarafından yapıldığını kabul ederek, "Demokrasiye saygımız vardır. Siyasetle bir işimiz yoktur. Hiçbir siyasi faaliyetin karşısında değiliz. Devlet memuru olmanın bilinci ile hareket ediyoruz. Hiçbir paylaşım ve söylemimizde herhangi bir siyasi partiyi hedef alan söylemimiz olamaz. Biz devletimizin varlığının, birliğinin yanındayız. İlimizin eğitimini en iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü'ne 'Twitter paylaşımı' tepkisiMuğla İl Milli Eğitim Müdürü'ne 'Twitter paylaşımı' tepkisiMuğla İl Milli Eğitim Müdürü'ne 'Twitter paylaşımı' tepkisiMuğla İl Milli Eğitim Müdürü'ne 'Twitter paylaşımı' tepkisi

PARTNERSüper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...Süper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...
Katili öz amcası çıktı! Korkunç ifade: Ona aşıktımKatili öz amcası çıktı! Korkunç ifade: Ona aşıktım
24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

İlginizi Çekebilir

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevgilisinden ayrılınca art arda kendini bıçakladı!

Sevgilisinden ayrılınca art arda kendini bıçakladı!

İstanbul'da 24 Haziran seçimi alarmı! Yarın ve Cumartesi'ne dikkat

İstanbul'da 24 Haziran seçimi alarmı! Yarın ve Cumartesi'ne dikkat

Katili öz amcası çıktı! Korkunç ifade: Ona aşıktım

Katili öz amcası çıktı! Korkunç ifade: Ona aşıktım

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

Avrupa'ya kaçan sapık yakalandı!

Avrupa'ya kaçan sapık yakalandı!

AFAD'dan Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir ile ilgili açıklama

AFAD'dan Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir ile ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.