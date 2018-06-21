Muğla İl Milli Eğitim Müdürü'ne 'Twitter paylaşımı' tepkisi

Cavit AKGÜN- Cihan KAYA/MUĞLA, (DHA) - CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'ye ait Twitter hesabından 'DavanaSahipÇık' etiketiyle yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. Zeybekoğlu'nun istifaya çağırdığı Ekinci, "Siyasetle bir işimiz yoktur. Devlet memuru olmanın bilinci ile hareket ediyoruz" dedi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 24 Haziran seçimleri öncesi 'DavanaSahipÇık' atiketiyle 'Unutma, unutturma', 'Davana asla küsme', 'Bir sabah uyandığında pişman olmamak için davana sahip çık', 'Türkiye her şeyin üstesinden gelir Allah'ın izniyle. Korku ve ümitsizliğe düşürecek haberlere itimat etmeyin. Yarına hainler ayıklanacak' mesajlarının yayımlanması tepkilere neden oldu.

'SİYASET YAPACAKSANIZ MEVKİYİ DERHAL BOŞALTIN'

CHP Muğla İl Başkanı Zeybekoğlu, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, şunları kaydetti:

"Sayın Muğla İl Milli Eğitim Müdürü, eğer siyaset yapacaksanız bulunduğunuz mevkiyi derhal boşaltın. Ülkemizde 'milli' ifadesi, milli eğitim ve milli savunma bakanlıklarında kullanılır. Sizin göreviniz, geleceğimiz çocuklarımıza sahip çıkmak, eğitimde yenilikçi çözümler üretmektir. Sizin davanız, eğitime kafa yormak, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirmek olmalıdır. Bir partinin propagandasına alet olup, taraf olmak asla göreviniz değildir. Derhal görevinizden istifa edin, siyaseti dilediğiniz gibi memleketinizde yapın. Seçim yasaklarına girilen bu süreçte okullar da tatile girmişken sizin de istifa ederek, uzun bir tatile çıkmanız, Muğla'mız için de çok yararlı olacaktır."

CHP'li Zeybekoğlu, açıklamasında, Muğla Valisi'nin de hassasiyet ve ivedilikle gerekeni yapmasını beklediklerini belirtti.

'SİYASETLE İŞİMİZ YOK'

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci ise DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, Twitter'daki paylaşımların kendisi tarafından yapıldığını kabul ederek, "Demokrasiye saygımız vardır. Siyasetle bir işimiz yoktur. Hiçbir siyasi faaliyetin karşısında değiliz. Devlet memuru olmanın bilinci ile hareket ediyoruz. Hiçbir paylaşım ve söylemimizde herhangi bir siyasi partiyi hedef alan söylemimiz olamaz. Biz devletimizin varlığının, birliğinin yanındayız. İlimizin eğitimini en iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz" dedi.