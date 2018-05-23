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Muğla merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 09:06 | Son Güncelleme

Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 2'si yakalandı

Muğla merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 2'si yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgüt elebaşının talimatıyla kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürülen 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Muğla merkezli Kahramanmaraş, Manisa, Mardin ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Manisa mardin ByLock istanbul Kahramanmaraş Muğla operasyon

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