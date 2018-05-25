Muğla merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu

Muğla merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgüt elebaşının talimatıyla kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürülen zanlılara yönelik Muğla merkezli Kahramanmaraş, Manisa, Mardin ve İstanbul'da 23 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.
- Adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı
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