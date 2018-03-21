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Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 16:44 | Son Güncelleme

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli 36 muvazzaf askerden 10'u adliyeye sevk edildi

Muğla merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 muvazzaf askerden 10'u adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki muvazzaf askerlerden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonla iletişim kurdukları öne sürülen subay ve astsubay rütbesindeki 36 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Muğla, Ankara, İzmir, Denizli, Sivas, Kilis, Artvin, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Elazığ, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adliye FETÖ Muğla PDY

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