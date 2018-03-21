Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Muğla merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 muvazzaf askerden 10'u adliyeye sevk edildi.
Gözaltındaki muvazzaf askerlerden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonla iletişim kurdukları öne sürülen subay ve astsubay rütbesindeki 36 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Muğla, Ankara, İzmir, Denizli, Sivas, Kilis, Artvin, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Elazığ, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alınmıştı.
Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var
Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu
Ankara'da 14 kişi için flaş karar!
Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Bir bir itiraf etti! Öğrencilerini baş başa kalacağı bir yere götürüp...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Okuyucu Yorumları 0 yorum