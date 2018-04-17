Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Muğla merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasında yer alanlara yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 13 şüpheliden 3'ü daha gözaltına alındı.
FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatı içindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt içerisinde ankesörlü telefondan iletişim kurduğu öne sürülen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli daha yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltı sayısı 11'e yükseldi.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatı içindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt içerisinde ankesörlü telefondan iletişim kurduğu öne sürülen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, geçen hafta Muğla merkezli Konya, Ağrı, Şırnak, Şanlıurfa, Sivas ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 8'i gözaltına alınmıştı.
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