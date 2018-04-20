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Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 10:49 | Son Güncelleme

Örgütün emniyet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yakalanan 11 zanlı adliyeye sevk edildi

Muğla merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü telefonla iletişim kurdukları öne sürülen kişilere yönelik 13 Nisan'da Muğla, Konya, Ağrı, Şırnak, Şanlıurfa, Sivas ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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adliye FETÖ Muğla operasyon PDY

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