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Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 10:23 | Son Güncelleme

Örgütün emniyet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı

Muğla merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü telefonla iletişim kurdukları öne sürülenlere yönelik Muğla, Konya, Ağrı, Şırnak, Şanlıurfa, Sivas ve Kayseri'de 13 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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FETÖ Muğla operasyon PDY

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