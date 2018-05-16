Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Muğla merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 zanlıdan 11'i gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edilip kapatılan Genç Prizma Derneği kisvesi altında polis okulları ve askeri liselere örgüt üyelerini yerleştirmeye çalışan 17 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Fethiye KOM Grup Amirliği ekiplerince, Muğla merkezli Aydın, Antalya, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Mardin ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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