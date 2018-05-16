HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 19:14 | Son Güncelleme

Kapatılan Genç Prizma Derneği üyelerine yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 17 kişiden 11'i yakalandı

Muğla merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 zanlıdan 11'i gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edilip kapatılan Genç Prizma Derneği kisvesi altında polis okulları ve askeri liselere örgüt üyelerini yerleştirmeye çalışan 17 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Fethiye KOM Grup Amirliği ekiplerince, Muğla merkezli Aydın, Antalya, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Mardin ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
Taksim Meydanı'nda 2 bin kişilik iftar masası kurulduTaksim Meydanı'nda 2 bin kişilik iftar masası kuruldu
Temsili mezuniyet belgesi alıp, kep attılarTemsili mezuniyet belgesi alıp, kep attılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Muğla PDY

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı davasında rekor tutuklama! 85 sanığa hapis cezası!

FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı davasında rekor tutuklama! 85 sanığa hapis cezası!

İsrail, Türk Maslahatgüzarı Deniz'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İsrail, Türk Maslahatgüzarı Deniz'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Gaziantep iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Gaziantep iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzurum iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzurum iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.