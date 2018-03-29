Muğla merkezli suç örgütü operasyonu

Muğla merkezli 8 ilde suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkışları organize ettiği öne sürülen grupla ilgili çalışma başlattı.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 43 şüpheli için Muğla merkezli, İstanbul, İzmir, Tokat, Kocaeli, Kastamonu, Manisa ve Edirne'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 26 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerinde bulunamayanların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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