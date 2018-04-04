Muğla merkezli suç örgütü operasyonu

Muğla merkezli 8 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 9'u daha tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltına alınan 36 şüpheliden 10'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 12 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Muğla merkezli, İstanbul, İzmir, Tokat, Kocaeli, Kastamonu, Manisa ve Edirne'de 29 Mart'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkışları organize ettikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 43 şüpheliden 36'sı yakalanmıştı. Önceki gün adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 12'si tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
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