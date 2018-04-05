Muğla merkezli suç örgütü operasyonu

Muğla merkezli 8 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 11'i daha tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltına alınan 36 şüpheliden 12'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla merkezli, İstanbul, İzmir, Tokat, Kocaeli, Kastamonu, Manisa ve Edirne'de 29 Mart'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkışları organize ettikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 43 şüpheliden 36'sı yakalanmıştı. Önceki gün adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 21'i tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
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