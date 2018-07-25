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Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

Bodrum’da UBER uygulamasını protesto etmek isteyen yüzlerce taksici, Kaynar Kavşağı’nda Milas-Bodrum yolunu çift şeritli olarak trafiğe kapattı. 800 taksicinin oluşturduğu kilometrelerce araç kuyruğu nedeniyle tıkanan trafik polis ekiplerinin taksicileri ikna etmesi sonucu açıldı.

İddiaya göre, Ortakent-Yahşi Mahallesi’nde sabaha karşı taksiciler ile UBER sürücüleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonucunda kavgaya karışan bir taksici gözaltına alınarak Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği’ne getirildi. Olayı duyan yüzlerce taksici, Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği önünde toplandı.

Taksiciler öğleye doğru konvoy halinde Torba Kavşağı’na gelerek UBER uygulamasını protesto amaçlı yolu kapatmak istedi. Burada polis ekipleri ve Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Kablı’nın iknası sonucu yol kapatmaktan vazgeçen taksiciler konvoy halinde Milas-Bodrum Havalimanı’na gidip gelerek protesto sürüşü yapmak istedi.

"UBER'İN TÜRKİYE'DEN KALKMASI GEREKİYOR"

Torba Kavşağı’nda taksici esnafına hitap eden Hasan Kablı, “Biz burada emeğimize sahip çıkıyoruz. Sesimizi Ankara’ya, ilimize, mülki amirlerimize duyurmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerden sonra UBER’in biteceğini söyledi. Bodrum’da UBER’le ilgili haftanın 2-3 günü denetimler oluyor ama yetersiz. Bu sistemin Türkiye’den kalkması gerekiyor. İstanbul’da alınan kararı Muğla Büyükşehir’in de alması gerekiyor. İstanbul’da UBER yok. Ben 6’ncı ayda Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne Muğla’da 48 harici plakaları yasaklayın dedim. Almadılar arkadaş. Şimdi burada yolu kapatmak çare değil” dedi.

Torba Kavşağı’nda bir süre bekleyen taksiciler konvoy halinde Milas-Bodrum Havalimanı’na doğru yola çıktı. Kaynar Kavşağı’ndan itibaren taksicilerin geçişine izin verilmeyince taksiciler burada yolu çift şeritli olarak trafiğe kapattı. Yaklaşık 45 dakika trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

POLİS EKİPLERİ DAKİKALARCA DİL DÖKTÜ

Polis ekipleri dakikalarca taksicileri yolu açmak için ikna etmeye çalıştı. Taksiciler daha sonra yolun tek şeridini trafiğe açtılar.

"UBER BODRUM'DA HIZLA ÇOĞALDI"

Protestoya katılan bir taksici ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Yazın 2 gün çalış 1 gün yat. Kışın 4 gün çalış 5 gün yat yapıyoruz. Vergi veriyoruz. UBER’in nereden geldiği, ne olduğu belli değil. Vergisi algısı yok. Kaçakçı mı ne olduğu belli değil. Bizim yerimiz yurdumuz belli. Sabaha karşı UBER’ciler bizim bir arkadaşı dövmüş. Konu oradan çıkıyor. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu son olsun. İstanbul’da UBER son oldu ama Bodrum’da bin tane UBER var.”

"TAKSİCİ BORÇLARINI ÖDEYEMİYOR"

Torba Taksi Durağı Kooperatif Başkanı Yasin Algın ise Bodrum’da sezonun kısa olduğunu ve kısa sezonda UBER’den dolayı para kazanamadığına işaret ederek şunları dile getirdi:

“Uzun zamandan beri yaşanan bir sorun. Bizim sezonumuz 3 ay. 3 ay içinde para kazanmak istiyoruz. Şu anda esnaf para kazanamıyor. Borçlarını ödeyemiyor. Ciddi problemleri var. Esnaf tepkisini koymak istedi. UBER de bir korsan taşımacılık. Bu uygulamanın bir an önce ülkemizde kapatılmasını istiyoruz. Konu ile ilgili devlet büyüklerimizden ciddi anlamda destek bekliyoruz. Bu sahil kentlerinde kanayan büyük bir yara. Çünkü bizim sezonumuz kısa. Hal böyleyken taksici evine ekmek götürememekte. Araçlarımız bir gün var, bir gün yok şeklinde çalışmaktadır. Lütfen bunu gözardı etmeyin.”

Kaynar Kavşağı’nda polis ekiplerince ikna edilen taksiciler yolu trafiğe açtı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bodrum Uber Kaynar Kavşağı Muğla

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
milleti soymayı bırakın sizde
@ersin1967 Doğru söze ne denir.
Valla tercihim olsa taksiyi seçmem. Geneli ilk okul terk, kaba, yabani insan
basın cezayı hepsıne muz cumhurıyrtımı burası kafalarına göre yol kapatıyorlar
Devlet yok yasa yok yarğı yok polis yok hak yok adaleti sağlıyacaklar yok Türkiye Muz Cumhuriyetine döndü Neden acaba Uber kim taksi kim korsan kim Devletin bi çıkarı varki karar veremiyor yoksa sıradan bi korsan olsa Uber Barınabilirmi Yoksa Uber Devletinmi Karar verseler Herkes Rahatlasa
Atatürk havalimanı örneği var. Terör saldırısında bile fiyatları arttıran insanlar gelmiş şikayet ediyor. Yakın mesafe polemiğinden de ayrıca bıktık! Yeter artık Uber olmaz zuber olur bu sistem değişsin!
taksiçilere bak tarifi kapatıp milletin huzurunu bozuyorlar ama kimse bişey yapamıyor. işten atılan işçiler, yada geçinemeyen insanlar eylem yapsa tekme tokat dövülürdü.
Bodrumda 1 km yol için 15-20 TL istemeyi biliyorsunuz ya. Trafikte terör estirmeyi de iyi biliyorsunuz. Beter olun
Taksiciler sözüm ona hak ararken bile yol kapatıyor kavga ediyor huzursuzluk çıkarıyorlar. Kendilerinden başka düşündükleri kimse yok saygı gösterdikleri kimse yok. İşte tamda bu yüzden UBER ve benzerleri serbest bırakılmalı ve rekabet ile kaliteli hizmet sağlanmalı
Elimde olsa bir tane taksiye binmem. Uber, ya da korsan kullanırım hatta otostop bile çekerim ama taksiye binmem. Çoğu üç kağıtçı ve kaba.
adamlara bende cok kiziyordum ama isin icine girince oyle olmadigi anlasiliyor adam istanbulda bir t plakaya 400 bin 500 bin veriyor is yapsin diye uberciler hopp al 40.50 bine araba selami aleykum ben geldim yok öyle yağma
Bir tarafta çağdaş,kayıt altına alınmış,karın kızın ,çoluğun çocuğun bindiğinde en azından başına bir iş gelierse iz yakalayacağın bir sistem, bir tarafta hapishane kaçkınlarından ,eğitimsiz köyden şehire yeni inmiş insanlardan,hatta içlerinde kayıtsız kaçak ve korsan çalışan ne idüğü belirsiz insanların savaşında devletimiz ve milletimiz feraset gösteremedi yine aldandı tercihi gericilikten yana kullandı.
istanbulda uber yokmu hahahahaha
UBERİ DESTEKLİYORUM ADAM GİBİ ADAMLAR BEN HİZMETE BAKARIM TAKSİCİLER YÖN SECİYOR YAGMURLU HAVADA ASLA DURMUYORLAR SAROSU UYUSTURUCU KULLANANI MAGANDALIK HAT SAFADA HİZMET OOOOO
ulan istanbulda üç tane homoseksüelin yürümesine tahammül edemeyen polis bodrumda yol kapatanları ikna ediyo.. versenize biber gazını izinsiz eyleme.... yoook neden çünkü yandaşlar dimi.. muhalif olsalar ağız burun kırılmıştı...
Sevgili Taksici kardeşlerim: Şöyle bir sektörünüzü elden gözden geçirmeyi hiç düşünmezmisiniz.Uberi farklı kılan ne ki demedinizmi.sorun bir.Taksileriniz eski ve pis.Şöforleriniz dürüst değil ve kaba.düzeltin kendinizi bakın millet nasıl sizi tercih ediyor.SUÇ SİZDE...
kesinlikle taksiye binmem neden mi...? 1_kesinlikle saygı yok 2_onlara trafik kuralları yok. _ öncelik geçiş hakkı taksicilerin. insan olarak bir şey söyle hemen levye sopa yanında. küfürde cabası . kesinlikle kesinlikle taksiye binmem. ben uberciyim kardeşim uberde yoksa . yürürüm haaa birde dolmuşçularımız var hak getire 2.50 krş için adamı öldürürler böyle rahatsızlar taksicide dolmuşçu da çokkk okuması lazım çok nerde cahil cüheylan varsa ya taksici ya dolmuşcu.
Seneler evveli taksiyle torbadan merkeze indim 5 dakıkalık yol için 7 milyon eski birimle ödedim dönüşte merak ettim minibüsle döndüm 500 kuruş bodrumda taksi denince aklıma kötü şeyler geliyor
Taksiler kaldırılmalı uber olmalı herşey.
taksiciler kötü araba yabani davranış haldur huldur konuşma tarzınız ve kazık fiyatınızla sıfırsınız, aksine taksi plakası olan çok kazanıyor kiraladığınız araç sahibinden kira indirimi isteyin halkı kullanmayın yeter yıllardır
yollarda insanları rezil edip mağdur ederek mi başkalarının haklarını çiğneryerek mi hakıınız arıyosunuz helal olsun size sizin gibilere
istanbulda UBER yok diyen dünyadan bi haber arkadaşa sesleniyorum. sen bakırköy sahiline bir gel bakalım uberden başka bir şey görebilecek misin??? özellikle seçim ötesi uberler istanbulda cirit atıyordu kendi gözlerimle gördüm siz neyin havasındasınız???
istanbul da uber yok diyen kişi bi gitsin görsün varmı yokmu vızır vızır çalışıyor büyük kolaylık insanca yolculuk uber çoğalsın hatta gücü olanlar başka isim adı altında devam etsin
ey taksiciler aynaya bakın........
taksici terörü binmeyin taksiye zaten dolandırırlar ha bire gezdirirler aynı yeri sahtekarlar uber daha iyi dürüst
uber olmalı bu pis hırsız taksiciler var olduğu sürece uber var olsun
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