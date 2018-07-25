Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Torba Kavşağı’nda taksici esnafına hitap eden Hasan Kablı, “Biz burada emeğimize sahip çıkıyoruz. Sesimizi Ankara’ya, ilimize, mülki amirlerimize duyurmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerden sonra UBER’in biteceğini söyledi. Bodrum’da UBER’le ilgili haftanın 2-3 günü denetimler oluyor ama yetersiz. Bu sistemin Türkiye’den kalkması gerekiyor. İstanbul’da alınan kararı Muğla Büyükşehir’in de alması gerekiyor. İstanbul’da UBER yok. Ben 6’ncı ayda Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne Muğla’da 48 harici plakaları yasaklayın dedim. Almadılar arkadaş. Şimdi burada yolu kapatmak çare değil” dedi.

Taksiciler öğleye doğru konvoy halinde Torba Kavşağı’na gelerek UBER uygulamasını protesto amaçlı yolu kapatmak istedi. Burada polis ekipleri ve Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Kablı’nın iknası sonucu yol kapatmaktan vazgeçen taksiciler konvoy halinde Milas-Bodrum Havalimanı’na gidip gelerek protesto sürüşü yapmak istedi.

İddiaya göre, Ortakent-Yahşi Mahallesi’nde sabaha karşı taksiciler ile UBER sürücüleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonucunda kavgaya karışan bir taksici gözaltına alınarak Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği’ne getirildi. Olayı duyan yüzlerce taksici, Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği önünde toplandı.

Torba Kavşağı’nda bir süre bekleyen taksiciler konvoy halinde Milas-Bodrum Havalimanı’na doğru yola çıktı. Kaynar Kavşağı’ndan itibaren taksicilerin geçişine izin verilmeyince taksiciler burada yolu çift şeritli olarak trafiğe kapattı. Yaklaşık 45 dakika trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

POLİS EKİPLERİ DAKİKALARCA DİL DÖKTÜ

Polis ekipleri dakikalarca taksicileri yolu açmak için ikna etmeye çalıştı. Taksiciler daha sonra yolun tek şeridini trafiğe açtılar.

"UBER BODRUM'DA HIZLA ÇOĞALDI"

Protestoya katılan bir taksici ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Yazın 2 gün çalış 1 gün yat. Kışın 4 gün çalış 5 gün yat yapıyoruz. Vergi veriyoruz. UBER’in nereden geldiği, ne olduğu belli değil. Vergisi algısı yok. Kaçakçı mı ne olduğu belli değil. Bizim yerimiz yurdumuz belli. Sabaha karşı UBER’ciler bizim bir arkadaşı dövmüş. Konu oradan çıkıyor. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu son olsun. İstanbul’da UBER son oldu ama Bodrum’da bin tane UBER var.”

"TAKSİCİ BORÇLARINI ÖDEYEMİYOR"

Torba Taksi Durağı Kooperatif Başkanı Yasin Algın ise Bodrum’da sezonun kısa olduğunu ve kısa sezonda UBER’den dolayı para kazanamadığına işaret ederek şunları dile getirdi: