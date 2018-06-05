Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuz sürüsü şehre indi!

Konacık Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde görülen 20'ye yakın yaban domuzu, gündüz vakti evlerin bulunduğu alanda, park ve bahçelerde yiyecek aradı.

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Yeşil alanlarda otlayan ve toplu hareket eden domuzlar, vatandaşları tedirgin etti.