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Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuz sürüsü şehre indi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 17:04 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gündüz vakti evlerin bulunduğu alanda yiyecek arayan ve yeşil alanda otlayan yaklaşık 20 domuz, ilçe sakinlerini tedirgin etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü, ilçe merkezine indi

Domuz sürüsü şehre indi!

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Konacık Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde görülen 20'ye yakın yaban domuzu, gündüz vakti evlerin bulunduğu alanda, park ve bahçelerde yiyecek aradı.
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VATANDAŞLAR TEDİRGİN OLDU

VATANDAŞLAR TEDİRGİN OLDU
Yeşil alanlarda otlayan ve toplu hareket eden domuzlar, vatandaşları tedirgin etti.
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İTFAİYE VE ZABITADAN YARDIM İSTEDİLER

İTFAİYE VE ZABITADAN YARDIM İSTEDİLER
Domuzlardan korktuğu için evlerine gidemeyenler, itfaiye ve zabıta ekiplerinden yardım istedi.
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Domuzlar, bir süre sonra arazide gözden kayboldu.
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Domuzların şehre indiği anlar görüntülendi.
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Muğla bodrum domuz domuz sürüsü

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