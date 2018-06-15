Muğla sahillerinde bayram yoğunluğu

Muğla'da "Sakin Kent" Akyaka Mahallesi ile turistik ilçeler Bodrum, Marmaris, Ortaca ve Fethiye'de bayramın birinci gününde sahillerde yoğunluk yaşandı.

Ramazan Bayramı tatili için Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerine gelerek otellere yerleşen turistler, hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının da 24 dereceyi bulduğu Muğla'da deniz kenarlarında yoğunluk oluşturdu.

Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde tatilciler, halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezinti yaptı.

Akyaka'da tatilini spor yaparak geçirmek isteyenler Akçapınar sahilinde kano ile gezintiye çıktı.

Marmaris'te Belediye Halk Plajı, Uzunyalı Sahili ve İçmeler Plajı'na giden turistler, şezlonglara uzanarak güneşin tadını çıkardı, sık sık denize girerek serinledi.

"Ege'nin incisi" olarak nitelendirilen Bodrum'da da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.