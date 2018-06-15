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Muğla sahillerinde bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 16:51 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nı hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Muğla ile ilçelerinde geçiren tatilciler, sahilleri doldurdu

Muğla'da "Sakin Kent" Akyaka Mahallesi ile turistik ilçeler Bodrum, Marmaris, Ortaca ve Fethiye'de bayramın birinci gününde sahillerde yoğunluk yaşandı.

Ramazan Bayramı tatili için Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerine gelerek otellere yerleşen turistler, hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının da 24 dereceyi bulduğu Muğla'da deniz kenarlarında yoğunluk oluşturdu.

Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde tatilciler, halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezinti yaptı.

Akyaka'da tatilini spor yaparak geçirmek isteyenler Akçapınar sahilinde kano ile gezintiye çıktı.

Marmaris'te Belediye Halk Plajı, Uzunyalı Sahili ve İçmeler Plajı'na giden turistler, şezlonglara uzanarak güneşin tadını çıkardı, sık sık denize girerek serinledi.

"Ege'nin incisi" olarak nitelendirilen Bodrum'da da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 37 derece ölçüldüğü Fethiye'de bayram tatilini denize girerek geçirmek isteyenler, Ölüdeniz Plajı, Belcekız Plajı ile Kumburnu Tabiat Parkı'na gitti.

Macera sevenler de bin 900 metrelik Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçup Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

Tatilini geçirmek için Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'ni tercih edenler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını izleme imkanı buldu.
Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, plajdaki şezlonglarda güneşlendi ve denize girdi.

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Akyaka bodrum deniz keyfi Muğla plaj sahil

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