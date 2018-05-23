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Muğla ve Antalya'yı birbirine bağlayan köprü açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 19:27 | Son Güncelleme

Muğla Valisi Esengül Civelek: - "Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyan Antalya ve Muğla'nın yol güzergahında pek çok turistik yer bulunmaktadır. Türkiye ekonomisine ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum"

Muğla'nın Seydikemer ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesinin bağlantısını sağlayan Karaçay Köprüsü açıldı.

Muğla ve Antalya Büyükşehir belediyeleri ile Seydikemer ve Kaş belediyeleri iş birliğinde projesi hazırlanan köprü 2 milyon 522 bin liraya mal oldu. 102 metre uzunluğunda ve geçen yıl ihaleye çıkan Karaçay Köprüsü, bölgede turizm açısından önemli olan Saklıkent Kanyonu’na da ulaşımı kolaylaştırıyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan köprü açılış törenine, Muğla ve Antalya protokol üyeleri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, köprünü açılışının heyecanı ve mutluluğunu duyduğunu ifade etti.

Karaçay Köprü'nün dört belediye iş birliğinde yapıldığının altını çizen Civelek, "Köprü, her iki il arasında karşılıklı faydaya dayanan çok önemli bir yatırımdır. Bu köprü vatandaşlarda memnuniyet yaratan önemli bir hizmet. Yol medeniyettir. Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesi üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyan Antalya ve Muğla'nın yol güzergahında pek çok turistik yer bulunmaktadır. Türkiye ekonomisine ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de köprünün bölgede uzun süre hizmet verebilecek nitelikli bir yapı olduğunu söyledi.

Köprünün dört belediyenin işbirliğinde yapıldığını ve Türkiye'nin bu işbirliğine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Gürün, "Hizmette siyasi görüş gözetmeksizin, bütün kurumların aynı eşitlik ilkesi içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Ortak yaptığımız köprü gönülleri, Seydikemer ile Kaş'ı, Muğla ile Antalya'yı birleştiriyor. Beraber olmamız ve siyaseti hizmet adına yapmamız gerekiyor. Onun için bu körü birlikteliği, beraberliği ve paylaşabilmeyi gösterdiği için ayrı bir anlam taşıyor." diye konuştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise şunları kaydetti:

"Bu köprü 2015'te yaşanan bir selde büyük oranda kullanılamaz hale geldiğinde çok ciddi bir sorun oldu. Köprüleri yaparken aslında maksadımız vatandaşla gönül köprüleri kurmak. Eşen Çayı'nın iki yanındaki Muğla ve Antalya, Seydikemer ve Kaş sadece komşuluk ilişkisi değil, aynı zamanda gönül köprüleri olan bölgeler. Yüzyıllardır bu ülke, devlet, millet bütün tezgahlara, kumpaslara ve oyunlara rağmen hala dimdik ayakta duruyorsa bu, sizlerin birliği ve dirliği sayesindedir. Bu köprü de aslında bu birlik ve beraberliğin bir göstergesidir."

Konuşmaların ardından köprünün ortasında buluşan Antalya ve Muğla protokol üyeleri açılışı gerçekleştirdi.

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