Muğla ve Antalya'yı birbirine bağlayan köprü açıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesinin bağlantısını sağlayan Karaçay Köprüsü açıldı.

Muğla ve Antalya Büyükşehir belediyeleri ile Seydikemer ve Kaş belediyeleri iş birliğinde projesi hazırlanan köprü 2 milyon 522 bin liraya mal oldu. 102 metre uzunluğunda ve geçen yıl ihaleye çıkan Karaçay Köprüsü, bölgede turizm açısından önemli olan Saklıkent Kanyonu’na da ulaşımı kolaylaştırıyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan köprü açılış törenine, Muğla ve Antalya protokol üyeleri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, köprünü açılışının heyecanı ve mutluluğunu duyduğunu ifade etti.

Karaçay Köprü'nün dört belediye iş birliğinde yapıldığının altını çizen Civelek, "Köprü, her iki il arasında karşılıklı faydaya dayanan çok önemli bir yatırımdır. Bu köprü vatandaşlarda memnuniyet yaratan önemli bir hizmet. Yol medeniyettir. Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesi üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyan Antalya ve Muğla'nın yol güzergahında pek çok turistik yer bulunmaktadır. Türkiye ekonomisine ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.