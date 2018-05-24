Muğla ve İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ve İzmir'in Ödemiş ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Ekipler, İzmir'in Ödemiş ilçesinden Bodrum'a uyuşturucu madde getirdiği ve burada satış yaptığını tespit ettiği M.T. ile Bodrum'da yaşadığı öğrenilen B.E'nin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, M.T. Ödemiş ilçesinde yakalandı. B.E. ise ikametinde bulunamadı. Her iki şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, hassas terazi, kilitli poşet, bıçak, tabanca ve bir miktar fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
B.E'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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