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Muğla'da 1 Mayıs yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 16:25 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatili dolayısıyla kente gelenler, denize girmenin ve sahilde dolaşmanın keyfini yaşadı

Türkiye'nin turizm gözde merkezlerinden Muğla'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatili dolayısıyla yerli turist yoğunluğu yaşandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ne gelenler, sahilde yürüyüp kafelerde kitap okudu. Akyaka sahilinde tatilciler, kayalıklardan denize atladı. Bazıları da kano ve rüzgar sörfü keyfi yaptı.

Bodrum ilçesinde de sahilde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler Cumhuriyet Caddesi Kumbahçe sahili, Paşatarlası ve Kale caddelerinde yoğunluk oluşturdu.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da turistler, denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Dalyan Mahallesi İztuzu Plajında da halk ve turistler denize girdi.

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