Muğla'da 111 yabancı uyruklu yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 111 yabancı uyruklu yakalandı.
Jandarma ekipleri, Kayaköy Mahallesi Gemiler Koyu mevkisindeki ormanlık alanda bir grubun olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, deniz kenarındaki çam ağaçlarının altında Suriye, Pakistan ve Afganistan uyruklu 111 kişiyi yakaladı.
Minibüslerle Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
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