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Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:02 | Son Güncelleme

Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerinin, Kızılağaç mevkisindeki ormanlık alanda tespit ettiği düzensiz göçmenler, polis ekiplerinin de desteğiyle yakalandı.

Pakistan, İran, Sri Lanka ve Afganistan uyruklu 13 kişi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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