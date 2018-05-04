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Muğla'da 2. Fethiye Ölüdeniz Bahar Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 14:47 | Son Güncelleme

Muğla'da 2. Fethiye Ölüdeniz Bahar Buluşması

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Fethiye Ölüdeniz Bahar Buluşması" etkinliği başladı.

Fethiye Belediyesince Ölüdeniz Mahallesi Belceğiz Plajı'nda düzenlenen etkinlikte, Türk Hava Kurumunun sporcuları Türk bayrağı ile uçuş yaptı.

Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayışların gerçekleştirildiği etkinlikte, aksiyon pilotlarınca "base jump" (serbest düşüş) gösterileri sunuldu.

Etkinliğin açılış töreninde konuşan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, sezon öncesi Ölüdeniz'de gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Babadağ ve Ölüdeniz’in dünyaca tanınan yerler olduğunu vurgulayan Şahiner, "Babadağ'dan yapılan uçuşlarla ilgili yamaç paraşütü pilotlarıyla birçok kez toplantı yaptık. Eksikliklerin giderilmesi için hep beraber çalışacağız. Türk Hava Kurumunun Babadağ'daki etkinliğinin artırılmasıyla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Yeni sezonun hayırlı olmasını, bol kazanç getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Fethiye ve Ölüdeniz'in tanıtımı anlamında üzerilerine düşeni yaptıklarını kaydetti.

Etkinlik, 6 Mayıs'ta sona erecek.

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