Muğla'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şevki Atakan Çelik'in kullandığı 32 AC 695 plakalı otomobil, Milas-Bodrum Karayolu Adabükü Kavşağı'nda, Mehmet Demirci yönetimindeki 34 TU 5391 plakalı otomobille çarpıştı.
Azime Demirci'nin hayatını kaybettiği kazada, sürücülerden Demirci ile otomobillerdekilerden Hatice Demirci, Hidayet Uz, Bayram Erkin Ay ve Muhammet Raşit Türk yaralandı.
Yaralılar, Milas ve Bodrum ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Demirci'nin cesedi ise 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama
ABD-Türkiye savaşını Türkler kazanır!
İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!
Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı
Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı
Anne-oğul çiğ kırkayak yediler! Sonrası korkunç...
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Islak mendille ağzını sildi, bu hale geldi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum