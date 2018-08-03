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Muğla'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 22:20 | Son Güncelleme

Muğla'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şevki Atakan Çelik'in kullandığı 32 AC 695 plakalı otomobil, Milas-Bodrum Karayolu Adabükü Kavşağı'nda, Mehmet Demirci yönetimindeki 34 TU 5391 plakalı otomobille çarpıştı.

Azime Demirci'nin hayatını kaybettiği kazada, sürücülerden Demirci ile otomobillerdekilerden Hatice Demirci, Hidayet Uz, Bayram Erkin Ay ve Muhammet Raşit Türk yaralandı.

Yaralılar, Milas ve Bodrum ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Demirci'nin cesedi ise 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Milas Muğla trafik kazası

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