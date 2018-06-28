HABER

Muğla'da 220 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 19:31 | Son Güncelleme

Muğla'da 220 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Muğla'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 220 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kente kaçak tütün nakliyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla-Antalya karayolu Örnekköy mevkisinde R.Y'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada 220 kilogram kaçak tütün ile 930 bin makaron bulundu.

Sürücüye Kabahatler Kanunu hükümlerince 116 lira ceza kesildi, kaçak tütünler imha edildi.

PARTNERPopüler 101 Okey oyunu 101 Çanak Okey, Android ve iPhone'daPopüler 101 Okey oyunu 101 Çanak Okey, Android ve iPhone'da
Karaburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepkiKaraburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepki
CHP’li Erol: Sözlerimin arkasındayımCHP’li Erol: Sözlerimin arkasındayım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma kaçak tütün Muğla

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.