Muğla’da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Muğla’nın menteşe ilçesinde tören düzenlendi. Emirbeyazıt İlkokulu’nda gerçekleşen ve Muğla protokolünün katıldığı törende 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 250 kişilik dans grubunun gösterisi büyük ilgi gördü.

Kutlama etkinlikleri Atatürk anıtına çelenk bırakılması ile başladı. Ardından Muğla Valisi Esengül Civelek makamını Dumlupınar İlkokulu öğrencisi Emin Emre Asyalı’ya devretti. Emirbeyazıt İlkokulu’nda gerçekleşen kutlama töreninde konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde destansı bir bağımsızlık mücadelesi veren milletimiz, 23 Nisan 1920’de Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerini attı. Atatürk geleceğimizin teminatı çocuklarımıza verdiği değeri ve duyduğu güveni göstermek adına, TBMM’nin açıldığı gün olan 23 Nisan’ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan etti. Çocuklarımız kendilerine bırakılan bu muazzam mirasa layık olacaklardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Kutlamalar okunan şiirlerin ardından 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 250 kişilik dans grubunun gösterisi ile sona erdi.