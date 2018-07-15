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Muğla'da "3. Boğa Güreşleri Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 19:01 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "3. Boğa Güreşleri Festivali" düzenlendi.

Mumcular Mahallesi Gölbaşı Spor Tesisleri'nde düzenlenen festivaldeki güreşleri, kamyon kasaları ve traktörlerin üzerinde yaklaşık 3 bin kişi izledi. Festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Saha çevresinde sahiplerinin elinden kaçan boğaların vatandaşlara zarar vermemesi için güvenlik tedbirleri alındı. Güreşlerin ardından hayvanları ayırmaya çalışan boğa sahipleri ve saha görevlileri zor anlar yaşadı.

Mumcular Mahallesi Muhtarı Muhammet Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla ve Aydın bölgesinden getirilen boğaların güreştirildiği etkinliğin büyük bir şölene dönüştüğünü belirtti. Karademir, etkinlikte 120 boğanın güreştirildiğini kaydetti.

Öte yandan sıcaktan bunalan boğaların serinletilmesi için itfaiye ekipleri güreş sahasını ıslatırken, boğa sahipleri de hayvanların başına su döktü.

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bodrum boğa güreşi festival güreş Muğla Mumcular

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