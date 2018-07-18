Muğla'da 30 bin lira ücretle bölgeyi tanıtacak

Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen "Türkiye'nin En İyi İşi (Best Job in Turkey)" projesi kapsamında 30 bin lira ücretle bölgeyi tanıtacak profesyonel turist belirlendi.

Ortaca Belediyesi tarafından ilçenin tanıtımı için yapılan "Türkiye'nin En İyi İşi" projesi yarışması sonuçlandı.

Dünyaca ünlü Dalyan, Sarıgerme, İztuzu Plajı ve Kaunos Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Ortaca'nın tanıtımı için "30 bin lira maaşla profesyonel turist aranıyor" ilanına 8 bin 235 kişi başvuru yaptı.

Aralarında yabancıların da olduğu adaylar, internet sitesindeki formu doldurup kendilerini tanıtan iki dakikalık video ekledi.

"Bestjobinturkey.com" adresinden başvuru yapanlar arasında öğrenci, iş kadını, fotoğrafçı, sosyal medya uzmanı, rehber, öğretmen, doktor, iş adamları ve gezginler de yer aldı.

Değerlendirme sonucunda İstanbul'da ikamet eden Efe Tanay, profesyonel turist seçildi. Tanay, bir ay boyunca gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını Instagram, Facebook, Youtube gibi sosyal medya hesaplarında paylaşacak.