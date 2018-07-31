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Muğla'da 30 bin yavru sazan gölete bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 20:06 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: "Tarım ve Orman Bakanlığı bize Antalya'dan 30 bin yavru sazan gönderdi. Balıkları özel araçlarla buraya getirdik ve doğal ortamlarına bıraktık"

Muğla'nın önemli turizm merkezi Ula ilçesindeki gölete, balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla 30 bin yavru sazan bırakıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, göletlerde balık popülasyonunun desteklenmesi ve sportif balıkçılığın gelişmesi için Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nden 30 bin yavru sazan talep etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ile Antalya'dan özel araç ve ekipmanlarla gönderilen yavru sazanlar, törenle Ula Göleti'ne bırakıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ula Göleti'ndeki balıklandırma çalışmasında, olta balıkçılığını vatandaşlara sevdirerek uygun büyüklükte ve zamanda avcılığı benimsetip bilinçlendirme ve sürdürülebilirliği sağlamak istediklerini söyledi.

Temel amaçlarının balık tüketimini artırmak olduğunu belirten Gürün, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün onayı ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nden temin edilen 30 bin sazan yavrusunu Ula Göleti'ne bırakıyoruz." dedi.

Gürün, gölete bırakılan yavru sazanların doğal ortamında gelişeceklerini anlatarak, "Tarım ve Orman Bakanlığı bize Antalya'dan 30 bin yavru sazan gönderdi. Balıkları özel araçlarla buraya getirdik ve doğal ortamlarına bıraktık. Balıklar özel plastik torbalarla oksijeni zenginleştirilmiş ortamda getirildi." diye konuştu.

Daha sonra Antalya'dan özel torbalar ile getirilen 30 bin yavru sazan, görevliler tarafından gölete bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
gölet Muğla Ula yavru sazan

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