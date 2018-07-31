Muğla'da 30 bin yavru sazan gölete bırakıldı

Muğla'nın önemli turizm merkezi Ula ilçesindeki gölete, balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla 30 bin yavru sazan bırakıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, göletlerde balık popülasyonunun desteklenmesi ve sportif balıkçılığın gelişmesi için Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nden 30 bin yavru sazan talep etti.
Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ile Antalya'dan özel araç ve ekipmanlarla gönderilen yavru sazanlar, törenle Ula Göleti'ne bırakıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ula Göleti'ndeki balıklandırma çalışmasında, olta balıkçılığını vatandaşlara sevdirerek uygun büyüklükte ve zamanda avcılığı benimsetip bilinçlendirme ve sürdürülebilirliği sağlamak istediklerini söyledi.
Temel amaçlarının balık tüketimini artırmak olduğunu belirten Gürün, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün onayı ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nden temin edilen 30 bin sazan yavrusunu Ula Göleti'ne bırakıyoruz." dedi.
Gürün, gölete bırakılan yavru sazanların doğal ortamında gelişeceklerini anlatarak, "Tarım ve Orman Bakanlığı bize Antalya'dan 30 bin yavru sazan gönderdi. Balıkları özel araçlarla buraya getirdik ve doğal ortamlarına bıraktık. Balıklar özel plastik torbalarla oksijeni zenginleştirilmiş ortamda getirildi." diye konuştu.
Daha sonra Antalya'dan özel torbalar ile getirilen 30 bin yavru sazan, görevliler tarafından gölete bırakıldı.
Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı!
Osmaniye'de korkutan deprem! (Kandilli Son depremler)
Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız
Ünlü Rus gazetesinden çok dikkat çekici Erdoğan analizi
Yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler Twitter'ı salladı!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum