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Muğla'da 30 kişilik gulette 174 düzensiz göçmen

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 12:23 | Son Güncelleme

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 174 Irak uyruklu ile 4 organizatör yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 174 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Göcek Mahallesi Yassıca Adalar mevkisinde, ABD bayraklı "Palmira Delaware" adlı guleti durdurdu.

Yaklaşık 25 metre uzunluğunda ve 30 kişi kapasiteli gulette, 174 Irak uyruklu bulunduğu belirlendi. Kaçışı organize ettiği öne sürülen 4 yabancı uyruklu ise gözaltına alındı.

Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

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