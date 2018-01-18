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Muğla'da 3,6 şiddetinde deprem (AFAD-Son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 02:04 | Son Güncelleme 2 saat önce

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi kırsal Balcılar Mahallesinde bu gece saat 01.06’da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre 3,6 şiddetinde deprem oldu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremi 3.7 olarak duyurdu.

Muğla'da 3,6 şiddetinde deprem (AFAD-Son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre yerin 5 kilometre derinliğinde saat 01.06’da 3,6 şiddetinde deprem oluştu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise yerin 6.91 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem 3.7 olarak duyurdu.

Balcılar Mahallesi geçtiğimiz aylarda arka arkaya yaşanan deprem sonrası mahallenin özellikle yukarı bölümünde kalan evler boşaltılmış ve vatandaşlar için AFAD tarafından konteynırlar kurulmuştu.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

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Muğla deprem Kandilli Rasathanesi AFAD Son Depremler

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