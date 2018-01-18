Muğla'da 3,6 şiddetinde deprem (AFAD-Son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre yerin 5 kilometre derinliğinde saat 01.06’da 3,6 şiddetinde deprem oluştu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise yerin 6.91 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem 3.7 olarak duyurdu.
Balcılar Mahallesi geçtiğimiz aylarda arka arkaya yaşanan deprem sonrası mahallenin özellikle yukarı bölümünde kalan evler boşaltılmış ve vatandaşlar için AFAD tarafından konteynırlar kurulmuştu.
CAN VE MAL KAYBI YOK
Bölgeden alınan ilk bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
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