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Muğla'da 6. Yerel Tohum Takas ve Fide Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 13:55 | Son Güncelleme

Yerel üreticilerin desteklenmesi, yerli tohum kullanımının özendirilmesi amacıyla düzenlenen şenlikte, yöreye ait otların tanıtım ve satışı yapıldı

Muğla'da, yerel üreticilerin desteklenmesi ve yerli tohum kullanımının özendirilmesi amacıyla "6. Yerel Tohum Takas ve Fide Şenliği" yapıldı.

Menteşe Belediyesi, Kent Konseyi ve Yerel Tohum Takas Derneği Muğla Şubesinin organizasyonuyla Konaklı Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenlikte, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve ilçelerinden gelen çiftçiler tohum takası yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, şenlikte, Anadolu'nun zengin bitki çeşitliliğine sahip olduğunu, Türkiye'de yerli tohumdan uzaklaşma ve insanların yeni şeylere merakı nedeniyle yerli tohumculuğun erozyona uğradığını söyledi.

Tohum takasının ticari faaliyet olmadığını aktaran Gürün, durumun imece usulüyle karşılıklı yararlanma ve tohum paylaşımı olduğunu ifade etti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise sosyal belediye olarak, halkı bir araya getiren, kaynaştıran etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi.

Menteşe Belediyesince vatandaşlara 20 bin tohum ve 2 bin fide dağıtımı gerçekleştirildi. Alanda kurulan stantlarda yöreye ait otların tanıtım ve satışı yapıldı, otlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Tohum ve fidelerden almak isteyen vatandaşlar, yoğunluğa neden oldu.

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