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Muğla'da 91 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 19:50 | Son Güncelleme

Muğla'da 91 yabancı uyruklu yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 91 yabancı uyruklu yakalandı.

Yeşilüzümlü Mahallesi'nde yol kenarında göçmen grubu olduğu ihbarı alan jandarma ekipleri, bölgede arama başlattı.

Ekipler bölgede 26 Irak, 10 Suriye, 4 İran ve 2 Filistin uyrukluyu yakaladı. Yanıklar Mahallesi Katrancı Koyu'nda ise 49 Irak uyruklu yakalandı.

Minibüslere bindirilen yabancı uyruklular, ilçedeki bir lisenin spor salonuna getirildi.

Yabancı uyrukluların işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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Fethiye Jandarma Muğla yabancı uyruklu Yakalama

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