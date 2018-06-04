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Muğla'da 92 yaşındaki kişi evinde çıkan yangında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 14:46 | Son Güncelleme

Muğla'da 92 yaşındaki kişi evinde çıkan yangında öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde tek başına yaşayan 92 yaşındaki kişi, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dağpınar Mahallesi'nde Muhsin Özdemir'in (92) yalnız yaşadığı evde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.

Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği alevleri, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangında, Özdemir hayatını kaybetti. Yoğun alev ve dumandan dışarı çıkamadığı sanılan Özdemir'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dağpınar EV YANGINI Menteşe Muğla

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