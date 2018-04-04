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Muğla'da ahşap ev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 23:46 | Son Güncelleme

Muğla'da ahşap ev yandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ahşap bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Bozüyük Mahallesi'nde Mahmut Sepetçi'ye ait ahşap evde, kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının bitişikteki diğer evlere sıçramaması için alevlere müdahale etti.

Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ahşap ev Muğla yangın Yatağan

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