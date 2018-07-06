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Muğla'da "alaca sansar" görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 14:48 | Son Güncelleme

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, nesli tehlike altında olan alaca sansar fotoğraflandı - MSKÜ Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin: - "Muğla'nın ne kadar önemli bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu tekrar görmüş oluyoruz"

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, nesli tehlike altında olan alaca sansar görüldü.

Temel Mahallesi Kıncılar mevkisindeki ormanlık alanda dolaşan Şevket Taşçı, daha önce hiç görmediği bir hayvanın fotoğrafını çekti. Fotoğrafı inceleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, hayvanın alaca sansar olduğunu belirledi.

İlemin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'da ilk kez görülen alaca sansarın kayıt altına alındığını söyledi.

Alaca sansarın ülke genelinde nesli tükenme noktasında bir tür olduğunu vurgulayan İlemin, "Bu nedenle Muğla’da ilk defa kayıt altına alınması büyük önem taşıyor. Muğla'nın ne kadar önemli bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu tekrar görmüş oluyoruz." dedi.

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