Muğla'da aranan 2 zanlı yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde cinayet, hırsızlık, gasp ve yaralama olaylarının zanlısı 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Ören Mahallesi'nde durumlarından şüphe duydukları S.B. (37) ve E.M'yi durdurdu.

Zanlıların kimlik kontrolünde, S.B'nin 2016'da Sakarya'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişinin öldürülmesi, E.B'nin ise hırsızlık, gasp ve yaralama olaylarının faili olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

