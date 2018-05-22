HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Muğla'da aranan 2 zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 18:25 | Son Güncelleme

Muğla'da aranan 2 zanlı yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde cinayet, hırsızlık, gasp ve yaralama olaylarının zanlısı 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Ören Mahallesi'nde durumlarından şüphe duydukları S.B. (37) ve E.M'yi durdurdu.

Zanlıların kimlik kontrolünde, S.B'nin 2016'da Sakarya'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişinin öldürülmesi, E.B'nin ise hırsızlık, gasp ve yaralama olaylarının faili olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

PARTNERPhotoshop değil hepsi gerçekPhotoshop değil hepsi gerçek
Fethiye açıklarında balina görüntülendiFethiye açıklarında balina görüntülendi
Akşener: Halaçoğlu 'Beni affedin' dedi, saygı duydum (1)Akşener: Halaçoğlu 'Beni affedin' dedi, saygı duydum (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aranan kişiler cinayet Milas Muğla zanlı

En Çok Okunan Haberler

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan İYİ Parti'ye Yusuf Halaçoğlu eleştirisi!

Fatih Portakal'dan İYİ Parti'ye Yusuf Halaçoğlu eleştirisi!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 1,8 milyar ümmet, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi için dua ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 1,8 milyar ümmet, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi için dua ediyor

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin milletvekili aday listeleri hakkında ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin milletvekili aday listeleri hakkında ilk açıklama

CHP'de liste krizi büyüyor! İsmet Akın ve Ali Karaoba YSK'ya şikayette bulundu!

CHP'de liste krizi büyüyor! İsmet Akın ve Ali Karaoba YSK'ya şikayette bulundu!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

İlk kez kıyıya bu kadar yakında görüldü! Fethiye'de balina sürprizi!

İlk kez kıyıya bu kadar yakında görüldü! Fethiye'de balina sürprizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.