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Muğla'da askeri alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 16:21 | Son Güncelleme

Hava ve karadan müdahale edilen askeri alan içerisindeki orman yangını söndürüldü - Yangına müdahale eden işçiler, sahil güvenlik botlarıyla taşındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde askeri alanda çıkan orman yangını söndürüldü.

Adaağzı Mahallesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı sınırları içerisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine ekiplerce hava ve karadan yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri botlarla yangın söndürme işçilerini alana taşıdı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yaptığı açıklamada, yangına 1 helikopter, 5 arazöz, ilk müdahale aracı, 30 orman yangın söndürme işçisi ve çok sayıda askerle müdahale edildiğini söyledi.

Yaklaşık 100 metrekarelik ormanlık alanın zarar gördüğünü aktaran Çelik, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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Aksaz Marmaris Muğla orman yangını Sahil Güvenlik

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