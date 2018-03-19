HABER

Muğla’da balıkçıların ’köpek balığı’ şaşkınlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 22:27 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde amatör balıkçılar tarafından görüntülenen ve köpek balığı olduğu iddia edilen canlı, balıkçıları şaşırttı.Bodrum’a bağlı Güvercinlik Mahallesi’nde yer alan Pina Yarım Adası yakınlarında bugün balık avlayan amatör balıkçılar, bir süre sonra teknenin etrafında gezinen canlıyı fark etti.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde amatör balıkçılar tarafından görüntülenen ve köpek balığı olduğu iddia edilen canlı, balıkçıları şaşırttı.
Bodrum’a bağlı Güvercinlik Mahallesi’nde yer alan Pina Yarım Adası yakınlarında bugün balık avlayan amatör balıkçılar, bir süre sonra teknenin etrafında gezinen canlıyı fark etti. Suyun üzerine doğru çıkan canlının yüzgeçlerini gören balıkçılar, bir anda paniğe kapıldı. Cep telefonlarıyla kayda başlayan balıkçılar sudaki canlının yaklaşık 2 metre boyunda köpek balığı olduğunu ileri sürdüler.
Bir süre teknenin etrafında dolaşan balık daha sonra gözden kayboldu.

Sokak ortasında liseli genç kıza taciz! Sokak ortasında liseli genç kıza taciz!
Çavuşoğlu canlı yayında gazeteciyi fırçaladıÇavuşoğlu canlı yayında gazeteciyi fırçaladı
Düşen jetle ilgili İran'dan kritik açıklama!Düşen jetle ilgili İran'dan kritik açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı

ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı: Tatil planlarını ertelemeyin

Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı: Tatil planlarını ertelemeyin

Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü

Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü

Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.