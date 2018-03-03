Muğla'da bir teknenin kaybolduğu ihbarı

Muğla'nın Ortaca İlçesi Kaymakamı Oktay Erdoğan, bir teknenin kaybolduğu ihbarına ilişkin, hava muhalefeti nedeniyle denizden ve havadan yapılan çalışmalara ara verildiğini söyledi.
Kaymakam Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıyı şeridinde arama tarama faaliyetlerinin genişletilerek sürdüğünü söyledi.
İhbarın alındığı günden bu yana yapılan çalışmalarda henüz tekneye ve içindekilere dair bir ize ulaşılamadığını belirten Erdoğan, şunları belirtti:
"Fethiye, Dalaman, Ortaca ilçelerimiz ile Rodos Adası arasında kalan alan tamamen tarandı. Ancak bir ize rastlanamadı. Bugün hava muhalefeti sebebiyle denizden ve havadan yapılan çalışmalara ara verildi. Çalışmalar İztuzu Plajı'na kadar genişletilecek."
Fethiye Limanı'ndan denize açılan İsmail Murat Edirnecik ve Atilla Dündar, "Aquabellatrix" isimli teknelerinin 1 Mart'ta su aldıkları yönünde yardım istenmesi üzerine çalışma başlatılmıştı.
Nurettin Yıldız'dan olay yaratacak sözler!
5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
Başbakan Yıldırım: Mehmetçik Raco'yu da temizledi
Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!
Boşanmak istedi, hayatından oldu
Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!
Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü!
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Eşini metresiyle yakaladı! Sokak ortasında şoke eden yüzleşme
Padişahların sırları
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum