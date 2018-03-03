Muğla'da bir teknenin kaybolduğu ihbarı

Muğla'nın Ortaca İlçesi Kaymakamı Oktay Erdoğan, bir teknenin kaybolduğu ihbarına ilişkin, hava muhalefeti nedeniyle denizden ve havadan yapılan çalışmalara ara verildiğini söyledi.

Kaymakam Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıyı şeridinde arama tarama faaliyetlerinin genişletilerek sürdüğünü söyledi.

İhbarın alındığı günden bu yana yapılan çalışmalarda henüz tekneye ve içindekilere dair bir ize ulaşılamadığını belirten Erdoğan, şunları belirtti:

"Fethiye, Dalaman, Ortaca ilçelerimiz ile Rodos Adası arasında kalan alan tamamen tarandı. Ancak bir ize rastlanamadı. Bugün hava muhalefeti sebebiyle denizden ve havadan yapılan çalışmalara ara verildi. Çalışmalar İztuzu Plajı'na kadar genişletilecek."

Fethiye Limanı'ndan denize açılan İsmail Murat Edirnecik ve Atilla Dündar, "Aquabellatrix" isimli teknelerinin 1 Mart'ta su aldıkları yönünde yardım istenmesi üzerine çalışma başlatılmıştı.