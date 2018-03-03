HABER

Muğla'da bir teknenin kaybolduğu ihbarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 17:17 | Son Güncelleme

Ortaca Kaymakamı Erdoğan: - "Bugün hava muhalefeti nedeniyle denizden ve havadan yapılan çalışmalara ara verildi"

Muğla'nın Ortaca İlçesi Kaymakamı Oktay Erdoğan, bir teknenin kaybolduğu ihbarına ilişkin, hava muhalefeti nedeniyle denizden ve havadan yapılan çalışmalara ara verildiğini söyledi.

Kaymakam Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıyı şeridinde arama tarama faaliyetlerinin genişletilerek sürdüğünü söyledi.

İhbarın alındığı günden bu yana yapılan çalışmalarda henüz tekneye ve içindekilere dair bir ize ulaşılamadığını belirten Erdoğan, şunları belirtti:

"Fethiye, Dalaman, Ortaca ilçelerimiz ile Rodos Adası arasında kalan alan tamamen tarandı. Ancak bir ize rastlanamadı. Bugün hava muhalefeti sebebiyle denizden ve havadan yapılan çalışmalara ara verildi. Çalışmalar İztuzu Plajı'na kadar genişletilecek."

Fethiye Limanı'ndan denize açılan İsmail Murat Edirnecik ve Atilla Dündar, "Aquabellatrix" isimli teknelerinin 1 Mart'ta su aldıkları yönünde yardım istenmesi üzerine çalışma başlatılmıştı.

Mert Fırat 'aşk yok' dedi, Gökçe takibi bıraktıMert Fırat 'aşk yok' dedi, Gökçe takibi bıraktı
Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe (maç özeti) Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe (maç özeti)
Afrin'de hafta sonu kritik operasyon başlatılıyor!Afrin'de hafta sonu kritik operasyon başlatılıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kayıp tekne Muğla Oktay Erdoğan Ortaca Kaymakamlığı

En Çok Okunan Haberler

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun’da devrim yasalarının yıl dönümü kutlandı

Samsun’da devrim yasalarının yıl dönümü kutlandı

Bursa’da sabah şiddetli lodos, akşam yağmur

Bursa’da sabah şiddetli lodos, akşam yağmur

Devrekli gençlerden Afrin’e destek yürüyüşü

Devrekli gençlerden Afrin’e destek yürüyüşü

Bakan Eroğlu: Vatandaşı susuz bırakmayacağız (2)

Bakan Eroğlu: Vatandaşı susuz bırakmayacağız (2)

Zeytin Dalı yürüyüşünde Atatürk'ü anmayan konuşmacıya tepki

Zeytin Dalı yürüyüşünde Atatürk'ü anmayan konuşmacıya tepki

MAGİAD’tan CHP’li Bozyaka’ya ’hayırlı olsun’ ziyareti

MAGİAD’tan CHP’li Bozyaka’ya ’hayırlı olsun’ ziyareti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.