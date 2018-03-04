Muğla'da bir teknenin kaybolduğu ihbarı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, kaybolduğu ihbarında bulunulan bir tekne için 4 gündür sürdürülen arama çalışmaları, dalgıç ekiplerin katılımıyla sürdürüldü.

Alınan bilgiye göre, 3 sahil güvenlik botu ile denizden, AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından karadan sürdürülen çalışmalar kapsamında sabah saatlerinde Dalaman Çayı’nın denize döküldüğü noktada, kayıp tekneye ait olduğu değerlendirilen bir parça bulundu.

Çalışmalar, Ortaca ilçesi Sarıgerme kıyı şeridinde yoğunlaştırıldı. Bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli dalgıçlar sevk edildi. Su altında da arama çalışması başlatıldı.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların dördüncü gününde Dalaman Çayı'nın denize döküldüğü noktada tekneye ait bir parça bulduklarını belirterek "Çalışmalarımızı bu noktada yoğunlaştırdık. Karada AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerimiz, denizde sahil güvenlik botlarımız, su altında da dalgıç ekiplerimiz arama faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah en kısa zamanda netice alacağız.” dedi.

- Olay

Fethiye Limanı’ndan denize açılan İsmail Murat Edirnecik ve Atilla Dündar, “Aquabellatrix” isimli teknelerinin 1 Mart’ta su aldığı yönünde yardım istenmesi üzerine çalışma başlatılmıştı.