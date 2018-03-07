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Muğla'da bir teknenin kaybolduğu ihbarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 19:53 | Son Güncelleme

Ortaca ilçesinde, kaybolduğu ihbarında bulunulan bir tekne için 7 gündür sürdürülen arama çalışmalarına devam edildi - Ortaca Kaymakamı Erdoğan: - "Bir haftadır hava şartları elverdiğince çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz ancak bir emareye rastlamadık"

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, kaybolduğu ihbarında bulunulan bir tekne için 7 gündür sürdürülen arama çalışmalarına devam edildi.

Alınan bilgiye göre, 3 sahil güvenlik botu ile denizden, 2 helikopter ile havadan, AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından karadan, dalgıç ekipleri ile de denizaltından 7 gündür yürütülen çalışmalar sonunda tekneye ya da içinde bulunanlara dair bir ize ulaşılamadı.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir haftadır devam eden çalışmalar sonunda herhangi bir ize ulaşılamadığını söyledi.

Çalışmaların hava, kara, deniz ve denizaltından devam ettiğini anlatan Erdoğan, "Bir haftadır hava şartları elverdiğince çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz ancak bir emareye rastlamadık. İnşallah en kısa zamanda bir neticeye ulaşacağız." dedi.

Fethiye Limanı'ndan denize açılan İsmail Murat Edirnecik ve Atilla Dündar'ın, 1 Mart 2018'de "Aquabellatrix" isimli teknelerinin su aldığını belirterek yardım istemesi üzerine çalışma başlatılmıştı.

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