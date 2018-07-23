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Muğla'da cenaze nakil aracının çarptığı kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 20:22 | Son Güncelleme

Muğla'da cenaze nakil aracının çarptığı kişi öldü

Muğla'da cenaze nakil aracının çarptığı kişi öldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde cenaze nakil aracının çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

İsmail K. idaresindeki Yatağan Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı, ilçeye bağlı Kafaca Kaplancık Mezarlığı'na defnedilecek cenazeyi bıraktıktan sonra çıkış için manevra yaptığı sırada Kamil Uyar'a (92) çarptı.

Ağır yaralanan Uyar, kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uyar'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cenaze nakil aracının sürücüsü İsmail K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Muğla'da cenaze nakil aracının çarptığı kişi öldü

Muğla'da cenaze nakil aracının çarptığı kişi öldü

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cenaze nakil aracı Muğla Ölümlü Trafik Kazası

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