Muğla'da cenaze nakil aracının çarptığı kişi öldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde cenaze nakil aracının çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
İsmail K. idaresindeki Yatağan Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı, ilçeye bağlı Kafaca Kaplancık Mezarlığı'na defnedilecek cenazeyi bıraktıktan sonra çıkış için manevra yaptığı sırada Kamil Uyar'a (92) çarptı.
Ağır yaralanan Uyar, kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Uyar'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Cenaze nakil aracının sürücüsü İsmail K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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