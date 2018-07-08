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Muğla'da çocuk istismarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 19:18 | Son Güncelleme

Muğla'da çocuk istismarına tepki

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sosyal medya üzerinden organize olarak toplanan vatandaşlar, çocukların istismar edilmeleri ve öldürülmelerine tepki gösterdi.

Vatandaşlar, Eda Alev Toğluk önderliğinde Beşkaza Meydanı'ndaki Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde toplandı.

"Çocuk susar, sen susma, istismara sessiz kalma" yazılı pankart açılan etkinlikte, çocuklar ellerinde "Çocuk bedenime dokunma", "Bana yapılanı görmezden gelme", "Minik kalplerin sesiyiz", "Çocuğa uzanan eller kırılsın", "Küçük bedenlerden elinizi çekin" yazılı döviz taşıdı.

Toğluk, yaptığı konuşmada, artık "küçüğün rızası vardı", "iyi hal indirimi" gibi sözleri duymak istemediklerini söyledi.

Çocuk istismarlarına son verilmesi gerektiğini belirten Toğluk, "Eğer bir darağacı kurulacaksa bu ne zaman? Hadım ise ne zaman? Artık sesimizi duyurmalıyız. Bu duyarlılığımızı Leylalar, Eylüller öldüğü zaman hatırlamayalım. Bu bilinci her zaman yaşayalım." dedi.

Konuşmanın ardından grup slogan atarak Özgecan Anıtı'na kadar yürüdü.

Çocukların gökyüzüne mavi balon bırakmasından sonra grup dağıldı.

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