HABER

Muğla'da çöpe atılan kaplumbağaya hayvansever sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:14 | Son Güncelleme

Hayvansever Pekdemir: - "Kaplumbağayı bir naylon torba içerisinde ağzı bağlanmış halde bulduk"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, poşetle çöpe atılan kaplumbağaya bir hayvansever sahip çıktı.

Bodrum Oda Orkestrası Sanat Yönetmeni Numan Pekdemir'in eşi emekli öğretmen Huriye Candan Pekdemir, Turgutreis Mahallesi'nde kaplumbağanın poşet içerisinde çöpe atıldığını fark etti.

Pakdemir, eşinin yardımıyla evine götürdüğü kaplumbağayla ilgilenmeye başladı.

Numan Pekdemir, kaplumbağanın evlerinin bahçesinde köpekleriyle yaşadığını belirterek, " Kaplumbağayı bir naylon torba içerisinde ağzı bağlanmış bulduk." dedi.

Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor
Binlerce kişi yine e-Devlet'e akın edecek!Binlerce kişi yine e-Devlet'e akın edecek!
Üniversitede katliam yaptı! İşte ilk sözleriÜniversitede katliam yaptı! İşte ilk sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum kaplumbağa Muğla Numan Pekdemir Turgutreis

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Hülya Koçyiğit'ten ünlülerin Hatay ziyaretini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt

Hülya Koçyiğit'ten ünlülerin Hatay ziyaretini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

İstanbul Boğazı'nda kabus sürüyor! Gemi elektrik kablolarına takıldı

İstanbul Boğazı'nda kabus sürüyor! Gemi elektrik kablolarına takıldı

Son dakika Amanos Dağları'nda çatışma: 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika Amanos Dağları'nda çatışma: 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Manisa'da işçinin bacağının koptuğu kaza güvenlik kamerasında

Manisa'da işçinin bacağının koptuğu kaza güvenlik kamerasında

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.