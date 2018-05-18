Muğla'da DEAŞ operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Bodrum ilçesindeki belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü ile irtibatlı olduğu öne sürülen M.D. gözaltına alındı.

Aramada GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

